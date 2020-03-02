2020-03-02T13:49:41+03:00
Общество

Мэр Ярославля распорядился отмыть город после зимы

К маю все фасады зданий должны быть приведены в порядок
Полина Вачнадзе
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Распорядился мэр и привести в порядок Стрелку, которая сильно пострадала после подтопленияРаспорядился мэр и привести в порядок Стрелку, которая сильно пострадала после подтопленияФото: Полина Вачнадзе
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Привести в порядок фасады зданий Ярославля – такое распоряжение дал сегодня, 2 марта, на общегородском совещании в мэрии глава города Владимир Волков.

- Все необходимо отмыть, очистить, покрасить. И собственникам зданий, и нам эти работы нужно провести, чтобы к маю все было приведено в порядок, - сказал мэр.

Особое внимание он попросил уделить зданиям в центре города, на проспекте Фрунзе и Ленинградском проспекте – дома находятся в непосредственной близости от магистралей и их фасады забрызганы грязью.

Распорядился он и облагородить Стрелку, которая сильно пострадала после подтопления.

- На этой неделе, если позволят погодные условия и сойдет снег, специально созданная комиссия выйдет на место, чтобы оценить ущерб и максимально быстро привести Стрелку в порядок. Настраиваемся на активную весеннюю работу, переходящую в летнюю, - сказал Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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