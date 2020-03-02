Ремонт дорог в Ярославле начнется в апреле-мае

2 Март 2020 2020-03-02T13:33:56+03:00

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В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ярославле в этом году будет отремонтировано 25 километров дорог, в том числе участок на Тутаевском шоссе и Добрынинский путепровод.

Проектно-сметная документация, по словам директора Департамента городского хозяйства мэрии Ярослава Овчарова, уже готова, ожидается только заключение госэкспертизы.

Если все пойдет хорошо, то в этом году к ремонту дорог приступят раньше, аж на два месяца. Мэр Ярославля Владимир Волков уверен, что ошибки прошлого года будут учтены и в апреле или мае подрядчики станут известны и они приступят к работе.

Кроме того, помимо дорог, в областном центре будут реконструированы и сделаны 10 светофорных объектов.

Сейчас в городе «латают дыры», точнее, заделывают ямы на дорогах. Подрядчик заделал опасные ямы на Юго-Западной окружной дороге. Весной запланирован объезд всех объектов, отремонтированных в рамках БКД с 2017 года – проверят состояние дорог и их содержание по гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU