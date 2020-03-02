2020-03-02T13:15:21+03:00
Происшествия

Под Ярославлем встал грузовой поезд

Из-за этого пассажирские поезда задержались почти на полтора часа
Екатерина РЯБЦЕВА
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Узнать о действующем расписании поездов можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам": вкладка "Фактическое движение поездов"Узнать о действующем расписании поездов можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам": вкладка "Фактическое движение поездов"Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Утром, 2 марта, в Ярославской области на станции Семибратово по техническим причинам был остановлен грузовой поезд. В связи с этим пассажирские поезда №101 Ярославль-Главный – Москва и №99 Владивосток-Москва задержали на 1 час 10 минут и на 1 час 17 минут.

– Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поездов. Время прибытия пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", вкладка "Фактическое движение поездов", – сообщили в пресс-службе СЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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