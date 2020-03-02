Под Ярославлем встал грузовой поезд
Утром, 2 марта, в Ярославской области на станции Семибратово по техническим причинам был остановлен грузовой поезд. В связи с этим пассажирские поезда №101 Ярославль-Главный – Москва и №99 Владивосток-Москва задержали на 1 час 10 минут и на 1 час 17 минут.
– Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поездов. Время прибытия пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", вкладка "Фактическое движение поездов", – сообщили в пресс-службе СЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU