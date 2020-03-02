«Ростелеком» выступил партнером детского марафона в Рыбинске

2 Март 2020 2020-03-02T12:59:16+03:00

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В соревнованиях по программированию приняли участие более 80 детей из Рыбинска, Иванова, Вологды, Пятигорска, Москвы и Московской области. В рамках обучающего блока специалисты «Ростелекома» рассказали ребятам, как интернет приходит в их дом, как устроен оптический кабель и как происходит сварка оптоволокна, сообщает пресс-служба компании.

- Наша компания с удовольствием поддерживает мероприятия, направленные на популяризацию информационных технологий. Современные дети с раннего возраста окружены компьютерами, смартфонами, но полноценное использование этих устройств невозможно без высокоскоростного доступа в интернет. Именно оптика обеспечивает комфортную скорость передачи данных. Обычный пользователь интернета никогда не увидит, как проходит световой сигнал по волокну, а в рамках мастер-класса мы смогли продемонстрировать это ребятам. Ювелирная работа наших специалистов по оптике производит незабываемое впечатление на любую аудиторию, будь то студенты колледжей или младшие школьники и их родители», - рассказал директор филиала в Ярославкой и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Добавим, что оптическое волокно – это самая перспективная среда для передачи данных. Кабель состоит из тончайших стеклянных волокон, по каждому волокну передается световой сигнал, а свет, в свою очередь, передает данные.