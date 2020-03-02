В Рыбинске украли кабель у интернет-провайдера

2 Март 2020 2020-03-02T12:02:25+03:00

В Рыбинске из подвала жилого дома украли интернет-кабель Фото: Дмитрий БРУШКО

И сдали похищенное в металлолом

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В Рыбинске из подвала жилого дома украли интернет-кабель, который принадлежит одному из городских провайдеров. Сумма ущерба составила больше 16 тысяч рублей.

Полиция установила подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Преступник во всем признался. Он рассказал, что сдал украденный кабель в металлолом.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU