В Рыбинске украли кабель у интернет-провайдера
И сдали похищенное в металлолом
В Рыбинске из подвала жилого дома украли интернет-кабельФото: Дмитрий БРУШКО
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В Рыбинске из подвала жилого дома украли интернет-кабель, который принадлежит одному из городских провайдеров. Сумма ущерба составила больше 16 тысяч рублей.
Полиция установила подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Преступник во всем признался. Он рассказал, что сдал украденный кабель в металлолом.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU