2020-03-02T11:51:25+03:00
Общество

На улицах Ярославля установят новые светофоры

И отремонтируют старые
Полина Вачнадзе
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Светофоры сделают на улицах, где чаще всего происходят ДТПСветофоры сделают на улицах, где чаще всего происходят ДТПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле в этом году восстановят четыре светофора и установят шесть новых. Появятся светофорные объекты на тех улицах, где чаще всего происходят аварии. Рядом с ними нанесут термопластиком дорожную разметку и установят информационные аншлаги, предупреждающие об аварийных участках.

Итак светофорные объекты реконструируют и поставят на следующих улицах:

- перекресте улиц Труфанова и Панина,

- перекрестке Труфанова и Архангельского проезда,

- на улице Труфанова у дома №2,

- перекрестке проспекта Ленина и улицы Богдановича,

- перекрестке улиц Большая Федоровская и Зеленцовская,

- перекрестке улиц Большая Октябрьская и Карабулина,

- перекрестке улицы Промышленной и Промышленного шоссе,

- перекрестке улиц Свободы и Победы,

- перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Урицкого,

- перекрестке улиц Большая Октябрьская и Городской Вал.

Кроме того, в рамках БКД планируется привести в нормативное состояние порядка 25 километров дорог. Будут завершен капитальный ремонт Тутаевского шоссе от улицы Елены Колесовой до Большой Норской. Его окончания ярослацы ждут с большим нетерпением. Закончатся работы и на Добрынинском путепроводе, сообщили сегодня на общегородском совещании в мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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