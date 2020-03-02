На улицах Ярославля установят новые светофоры
В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле в этом году восстановят четыре светофора и установят шесть новых. Появятся светофорные объекты на тех улицах, где чаще всего происходят аварии. Рядом с ними нанесут термопластиком дорожную разметку и установят информационные аншлаги, предупреждающие об аварийных участках.
Итак светофорные объекты реконструируют и поставят на следующих улицах:
- перекресте улиц Труфанова и Панина,
- перекрестке Труфанова и Архангельского проезда,
- на улице Труфанова у дома №2,
- перекрестке проспекта Ленина и улицы Богдановича,
- перекрестке улиц Большая Федоровская и Зеленцовская,
- перекрестке улиц Большая Октябрьская и Карабулина,
- перекрестке улицы Промышленной и Промышленного шоссе,
- перекрестке улиц Свободы и Победы,
- перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Урицкого,
- перекрестке улиц Большая Октябрьская и Городской Вал.
Кроме того, в рамках БКД планируется привести в нормативное состояние порядка 25 километров дорог. Будут завершен капитальный ремонт Тутаевского шоссе от улицы Елены Колесовой до Большой Норской. Его окончания ярослацы ждут с большим нетерпением. Закончатся работы и на Добрынинском путепроводе, сообщили сегодня на общегородском совещании в мэрии Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU