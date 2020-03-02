Весне дорогу! В Ярославле на этой неделе будет +11 градусов
Но немного похолодает на 8 Марта
Осадки выпадут в понедельник, вторник, четверг и на праздничные выходныеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Синоптики спешат обрадовать ярославцев: на этой неделе воздух в регионе прогреется до рекордно высоких температур – от +9 до +11 градусов. Потепление ожидается в пятницу, 6 марта.
Первая неделя календарной весны будет теплая, но снежная. Осадки выпадут в понедельник, вторник, четверг и на праздничные выходные.
Ночами ртуть в термометре уже не стремится падать до минусовых температур, а порывы ветра ожидаются умеренные.
Но не забывайте про шапки, перчатки и шарфы – весна в центральной России бывает обманчива.
ИСТОЧНИК KP.RU