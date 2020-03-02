В Ярославле у здания МВД автобус столкнулся с легковушкой

2 Март 2020 2020-03-02T11:59:25+03:00

Изменить размер текста: A A

У здания МВД на перекрестке проспекта Октября и улицы Республиканской автобус столкнулся с Логаном. Очевидцы рассказывают, что пассажиры вышли из общественного транспорта и разошлись по своим делам. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, пострадавших нет, но кузов легковушки значительно поврежден. На место ДТП приехала скорая помощь.

Кто виноват в этой ситуации, будут разбираться сотрудники ГИБДД. Возможно, водитель автобуса не позволил иномарке завершить маневр.

Кстати, затора на месте аварии нет – транспорт медленно двигается по проспекту Октября и Республиканской.

ИСТОЧНИК KP.RU