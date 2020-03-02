2020-03-02T11:59:25+03:00
Происшествия

В Ярославле у здания МВД автобус столкнулся с легковушкой

Пассажиры и водители не пострадали
Екатерина РЯБЦЕВА
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Возможно, водитель автобуса не дал легковушке завершить маневр/ФОТО: Жесть ЯрославльВозможно, водитель автобуса не дал легковушке завершить маневр/ФОТО: Жесть Ярославль
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У здания МВД на перекрестке проспекта Октября и улицы Республиканской автобус столкнулся с Логаном. Очевидцы рассказывают, что пассажиры вышли из общественного транспорта и разошлись по своим делам. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, пострадавших нет, но кузов легковушки значительно поврежден. На место ДТП приехала скорая помощь.

Кто виноват в этой ситуации, будут разбираться сотрудники ГИБДД. Возможно, водитель автобуса не позволил иномарке завершить маневр.

Кстати, затора на месте аварии нет – транспорт медленно двигается по проспекту Октября и Республиканской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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