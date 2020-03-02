2020-03-02T10:39:24+03:00
Происшествия

Пьяный ярославец похитил у приятеля мобильный, наушники и портативный аккумулятор

Возбуждено уголовное дело
Светлана Крутикова
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возбудили уголовное дело по статье «Грабеж»возбудили уголовное дело по статье «Грабеж»Фото: Полина Вачнадзе
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30-летний житель Фрунзенского района обратился в полицию с заявлением о том, что у него похитили мобильный, наушники и портативный аккумулятор. Сумма ущерба – 23 тысячи рублей.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего. Выяснилось, что приятели вместе пили и, раззадоренные горячительными напитками, подрались. После потасовки преступник забрал вещи друга.

- По данному факту возбудили уголовное дело. По статье «Грабеж» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - пишет пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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