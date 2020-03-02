Житель Ярославской области несколько лет собирал десятирублевые монеты, а его знакомая украла копилку

2 Март 2020 2020-03-02T10:47:54+03:00

Часть денег она потратила на личные нужды

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В полицию Некоузского района с необычным заявлением обратился местный житель. Мужчина рассказал, что в течение нескольких лет он собирал монеты номиналом 10 рублей, и… их украли. В копилке было почти 4 тысячи рублей.

Полиция по горячим следам разыскала преступника. Точнее, преступницу. Воровкой оказалась 54-летняя знакомая потерпевшего. Женщина успела часть денег потратить на свои нужды.

– Подразделением дознания МО МВД России «Некоузский» возбуждено и расследуется уголовное дело, – пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU