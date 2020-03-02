В Ярославской области приставы закрыли предприятие из-за работавшего там нелегала

2 Март 2020 2020-03-02T09:43:39+03:00

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В Ярославской области, а именно в деревне Суринское, судебные приставы приостановили работу цеха по ремонту запасных частей, где шлифовщиком незаконно работал иностранец.

Во время проверки данного предприятия сотрудниками правоохранительных органов выяснилось, что гражданин Узбекистана трудиться в России не имел права – на это у него не было разрешительных документов. В итоге суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности цеха сроком на 30 дней. Постановление было вручено руководителю предприятия.

- До момента возобновления деятельности судебным приставом будет проводиться проверка соблюдения требований исполнительного документа, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU