2020-03-02T09:43:39+03:00
Общество

В Ярославской области приставы закрыли предприятие из-за работавшего там нелегала

Гражданин Узбекистана незаконно трудился шлифовщиком
Полина Вачнадзе
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Предприятие закрыли на месяц. ФОТО: УФССП по Ярославской областиПредприятие закрыли на месяц. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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В Ярославской области, а именно в деревне Суринское, судебные приставы приостановили работу цеха по ремонту запасных частей, где шлифовщиком незаконно работал иностранец.

Во время проверки данного предприятия сотрудниками правоохранительных органов выяснилось, что гражданин Узбекистана трудиться в России не имел права – на это у него не было разрешительных документов. В итоге суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности цеха сроком на 30 дней. Постановление было вручено руководителю предприятия.

- До момента возобновления деятельности судебным приставом будет проводиться проверка соблюдения требований исполнительного документа, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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