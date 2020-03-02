В Ярославской области ищут лысого мужчину из Краснодара
Он пропал 18 февраля 2020 года
ФОТО: Лиза Алерт
Изменить размер текста:
Поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает 43-летнего мужчину. Гусев Алексей Владимирович пропал в городе Краснодар. О нем ничего неизвестно с 18 февраля 2020 года.
Мужчина высокого роста – 185 сантиметров, худощавый, голова бритая, глаза голубые. В чем был одет – неясно.
Может находиться в Ярославской области.
Если вы что-нибудь знаете об Алексее, позвоните по телефону горячей линии – 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU