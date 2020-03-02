2020-03-02T09:42:56+03:00
Общество

В Ярославской области ищут лысого мужчину из Краснодара

Он пропал 18 февраля 2020 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Лиза АлертФОТО: Лиза Алерт
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает 43-летнего мужчину. Гусев Алексей Владимирович пропал в городе Краснодар. О нем ничего неизвестно с 18 февраля 2020 года.

Мужчина высокого роста – 185 сантиметров, худощавый, голова бритая, глаза голубые. В чем был одет – неясно.

Может находиться в Ярославской области.

Если вы что-нибудь знаете об Алексее, позвоните по телефону горячей линии – 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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