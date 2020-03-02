Жителя Ярославля будут судить за сбыт наркотиков

2 Март 2020 2020-03-02T09:32:18+03:00

Ярославца будут судить за сбыт наркотиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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40-летний ярославец обвиняется в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Мужчина продавал гашиш, причем свою "работу" он в основном наладил в Дзержинском районе.

Но преступника поймали во Фрунзенском районе города, где он пытался оборудовать новые тайники с наркотиками. При задержании у ярославца изъяли свертки. В них было три вида запрещенных препаратов, причем объем тянул на крупный размер.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый причастен к 9 эпизодам преступной деятельности. Мужчина свою вину признал.

- Расследование уголовного дела завершилось. Дело направлено для рассмотрения в суд, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU