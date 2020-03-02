Третья победа Сергея Доперта

2 Март 2020 2020-03-02T07:29:31+03:00

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Завершающую игру в Муроме «Ярославич» под руководством Сергея Доперта завершил еще одно победой на «Автомобилистом», который два дня назад был переигран в тяжелом пятисетовом противостоянии. Не обошлось без тайбрейка и в воскресенье, хотя первый сет парни Сергея Доперта взяли настолько уверенно, что всё казалось уложится в три сета.

Но не тут-то было. Во втором сете у «Ярославича» игра просто посыпалась, тогда как у питерцев вдруг всё стало получаться. Неожиданно у «Автомобилиста» пошла силовая подача, к приему которой у «Ярославича», казалось бы, и нужды доселе не было в Муроме. А если возникают проблемы с приемом, то и вторая передача начинает сбоить. Питерский блок внезапно стал грозной силой. Заметив, что не ладится прием у Рафаэла Мигела, подача шла только в него. Понятно, что Доперт отреагировал и дал Рафаэлу отдышаться. Все-таки у него за всеь тур была огромная нагрузка еще и на подаче, где вместе с Сергеем Локтионовым они набили солидное число эйсов. Вышедший на площадку Дмитрий Лепехин вместо Рафы постепенно втянулся на позицию доигровщика и доиграл до победы. А добывать победу пришлось уже в четвертом сете, когда всё повисло на волоске – 12:16. И тут после съёма на подачу вышел Локтионов и своими силовыми повернул в другую сторону – 20:18. К тому же, в эти минуты скрылось за домами и облаками солнце, которое ярким светом в окна спорткомплекса мешало игрокам. При нормально освещении зала «Ярославич» в тайбрейке был неудержим.

Впервые в сезоне «Ярославич» одержал три победы в одном туре. После победы над «Автомобилистом» у «Ярославича» их уже 11 при 33 очках и 13-ом месте в таблице "Ярославич" - "Автомобилист" - 3:2 (25:20, 12:25, 23:25, 25:21, 15:11)

ИСТОЧНИК KP.RU