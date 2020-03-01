Наш «бронепоезд» прикатил в Хельсинки без брони и артиллерии

1 Март 2020 2020-03-01T23:26:59+03:00

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Команда Майкла Пелино так долго и тщательно вела подготовку к первому матч плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина, что на поездку в Хельсинки все болельщики нашего «бронепоезда» отправляли своих любимцев, по крайней мере, с тайной надеждой на достойную игру против «джокеров». На это можно было рассчитывать после последних матчей, где тренеры опробовали в деле группу молодых игроков и убедились в их готовности. На первом матче с «Йокеритом» в составе «бронепоезда» на льду появились самые опытные и надежные хоккеисты первых звеньев. Перед плейофф им предоставили короткую передышку, чтобы они, полные сил, сражались за победу.

К разочарованию тренеров «бронепоезда» и болельщиков, игра команды Майкла Пелина была лишена всех необходимых для плей-офф составляющих. Прежде всего это касается игровой дисциплины, что уже в первом периоде привело к голу в ворота Александра Лазушина. Мало того, что наши парни просто беспомощно выглядели в большинстве, не создав у чужих ворот но одной реальной угрозы, так еще незадолго до сирены завелись у своих ворот с разбирательствами. И за затяжку времени были наказаны. Отбывать штраф пошел Артур Каюмов, дольше всех не уходивший со льда. Сидеть в штраф-боксе ему не пришлось долго. Уже через минуту Артур вернулся, так как финны предельно четко разыграли «лишнего» с мощным броском защитника в касание.

Урок «джокеров» наши должны были учесть, ведь в скорости нам финны не уступали. Второй период обернулся настоящим фиаско буквально с первой минуты. Бросившись отыгрываться наши потеряли шайбу в чужой зоне, а расставить защиту при контратаке не успели. Стрелявший «джокер» без помех вонзил шайбу в ближнюю девятку. Можно сказать, вратарский гол. Но ведь контратаку не Александр организовал.

Конечно, после такой неудачи боевой настрой «бронепоезда» должен был упасть. Но все же, отдадим должное парням, они не оставили попытки спасти матч. Но на нашу беду артиллерия «бронепоезда» на сей раз как будто не была установлена, а острые контр выпады «джокеров» оказались очень убойными.

Окончательно судьбу матча предопределила ошибка донельзя расстроенного Лазушина. Каюмов, но уже за своими воротами, нерасчетливо пасовал Лазушину, на которого налетал финн. Не слишком искушенный в обводке вратарь потерял шайбу, а ворота были пусты. Получите себе гол от соперника, который находится в меньшинстве – 5:0.

Чтобы встряхнуть команду, Пелино на третий период заменил Лазушина на Илью Коновалова, но на ходе матча это никак не отразилось. После еще одного гола «джокеров» в большинстве.

Остается надеяться, что следующий матч в Хельсинки во вторник пройдет иначе «Йокерит» - «Локомотив» - 6:0(1:0;4:0;1:0) Счет в серии – 1:0

ИСТОЧНИК KP.RU