В Тутаеве горит многоквартирный дом. Очевидцы сообщают о двух погибших

1 Март 2020 2020-03-01T21:21:22+03:00

Спасатели эвакуировали из здания почти два десятка человек

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В Тутаеве ночью 1 марта произошёл пожар в доме №49 по улице Моторостроителей. По предварительной информации, эпицентром огня стала квартира на первом этаже многоэтажки.

Прибывшим на место спасателям пришлось эвакуировать жильцов. На улицу вывели почти два десятка человек.

Очевидцы происшествия сообщают, что в результате ЧП погибли двое, находившиеся в загоревшейся квартире. Информация об этом уточняется. Выясняется причина возгорания. «КП-Ярославль» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU