Стали известны имена победителей лыжных гонок XIII Деминского фестиваля

1 Март 2020 2020-03-01T19:26:27+03:00

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В Ярославской области стали известны результаты XIII Деминского лыжного марафона. Перове место в золотой 50-километровой гонке занял Рауль Шакирзянов, который уже завоевывал золото в 2017 году.

- В течение всей золотой гонки Деминского марафона лидерство удерживал чемпион России по лыжным гонкам, трехкратный чемпион Европы, биатлонист Алексей Слепов, но деминская трасса всегда полна неожиданностей, и на последнем отрезке рывок вперед сделал Рауль Шакирзянов, - поделились в пресс-службе администрации Рыбинска. - женщин золотой дубль у Алены Перевозчиковой из Удмуртии.

Сегодня, 1 марта состоялась серебряная гонка на 25 километров. Победителем второго марафонского дня стал Сергей Артамонов из Костромы, преодолевший трассу за один час, а также Марина Черноусова из Сахалинской области, финишировавшая за 1 час и девять минут. Стоит отметить, что самым возрастным участником Деминского марафона стал 97-летний Хок Ен Томас из Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU