В Юбилейном парке Ярославля прошел традиционный фестиваль «Валенки-Шоу»
В Юбилейном парке Ярославля 29 февраля состоялся традиционный фестиваль «Валенки-шоу». Праздник, посвященный традиционным зимним забавам, проводится в городе уже в 18 раз. В 2020 году составе 63 команд участие в фестивале приняли более 300 жителей региона.
- Каждая команда представила свою «визитку», после чего за полтора часа им предстояло выполнить максимальное количество заданий - более 100 конкурсов, связанных с валенками и русскими традициями: это и валяный тир, и валяный гольф, и футбольный матч в валенках, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.
Кроме того, для гостей фестиваля была организована ярмарка и тематическая концертная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU