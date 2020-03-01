2020-03-01T18:16:36+03:00
Общество

В Юбилейном парке Ярославля прошел традиционный фестиваль «Валенки-Шоу»

Городской праздник состоялся уже в 18-ый раз
Полина ЗАЙЦЕВА
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В 2020 году составе 63 команд участие в фестивале приняли более 300 жителей региона.В 2020 году составе 63 команд участие в фестивале приняли более 300 жителей региона.Фото: Мэрия Ярославля
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В Юбилейном парке Ярославля 29 февраля состоялся традиционный фестиваль «Валенки-шоу». Праздник, посвященный традиционным зимним забавам, проводится в городе уже в 18 раз. В 2020 году составе 63 команд участие в фестивале приняли более 300 жителей региона.

- Каждая команда представила свою «визитку», после чего за полтора часа им предстояло выполнить максимальное количество заданий - более 100 конкурсов, связанных с валенками и русскими традициями: это и валяный тир, и валяный гольф, и футбольный матч в валенках, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Кроме того, для гостей фестиваля была организована ярмарка и тематическая концертная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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