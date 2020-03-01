2020-03-01T16:40:10+03:00
Общество

В Рыбинске телефонные мошенники украли у женщины больше 45 тысяч рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка
Полина ЗАЙЦЕВА
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Под предлогом отмены подозрительной операции, убедили женщину сообщить им реквизиты ее банковской карты и смс-пароли.Под предлогом отмены подозрительной операции, убедили женщину сообщить им реквизиты ее банковской карты и смс-пароли.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В дежурную часть полиции Рыбинска обратилась 55-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников. Установлено, что потерпевшей позвонили с неизвестного номера и представили работниками службы безопасности банка.

- Под предлогом отмены подозрительной операции, убедили женщину сообщить им реквизиты ее банковской карты и смс-пароли, после чего у заявительницы были сняты деньги в размере около 45 с половиной тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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