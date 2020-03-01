2020-03-01T14:17:53+03:00
Происшествия

Машину намотало на дерево: В Ярославле водитель не справился с управлением

В результате ДТП есть пострадавшие
Полина ЗАЙЦЕВА
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Водитель и пассажир чудом остались живы. Фото: "Первый Ярославский Автопортал"\vk.com.Водитель и пассажир чудом остались живы. Фото: "Первый Ярославский Автопортал"\vk.com.
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В Ярославле в ночь с 29 февраля на 1 марта около половины первого произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21074». Машина двигалась по проспекту Фрунзе, по предварительной информации 19-летний водитель не справился с управлением.

- Автомобиль произвел наезд на дерево, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир госпитализированы с травмами.

На месте происшествия работали спасатели МЧС, медики и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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