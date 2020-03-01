Машину намотало на дерево: В Ярославле водитель не справился с управлением
В результате ДТП есть пострадавшие
Водитель и пассажир чудом остались живы. Фото: "Первый Ярославский Автопортал"\vk.com.
Изменить размер текста:
В Ярославле в ночь с 29 февраля на 1 марта около половины первого произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21074». Машина двигалась по проспекту Фрунзе, по предварительной информации 19-летний водитель не справился с управлением.
- Автомобиль произвел наезд на дерево, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир госпитализированы с травмами.
На месте происшествия работали спасатели МЧС, медики и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU