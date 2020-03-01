В Ярославской области осудят вора-домушника
Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления
По факту преступления заведено уголовное дело по статье "Кража".Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В полицию Даниловского района Ярославской области поступило обращение о краже. Преступник проник в частный дом и вынес оттуда девять тысяч.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен 30-летний подозреваемый в совершении преступления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по по Ярославской области. - Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
По факту преступления заведено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное изъято. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU