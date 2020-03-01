В Ярославской области осудят вора-домушника

1 Март 2020 2020-03-01T11:13:49+03:00

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В полицию Даниловского района Ярославской области поступило обращение о краже. Преступник проник в частный дом и вынес оттуда девять тысяч.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен 30-летний подозреваемый в совершении преступления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по по Ярославской области. - Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По факту преступления заведено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное изъято. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU