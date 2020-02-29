"Ярославич" показал, насколько крут

29 Февр. 2020 2020-02-29T19:42:33+03:00

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Стартовый матч 7-го тура «Высшей лиги А» в Муроме "Ярославич" проводил сразу после внезапной рокировки на капитанском мостике и ухода Андрея Ноздрина. Отчасти этим можно было бы объяснить не самую лучшую игру в тот день подопечных теперь уже Сергея Доперта против подмосковной «Искры». "Ярославич" как-то неудачно провел решающие моменты каждого из трех сетов, не сумев выжать даже имевшееся перед этим небольшое преимущество. Все концовки получились провальными.

Но на повторный матч "Ярославич" вышел уже в несколько ином настроении после выигранного накануне на тайбрейке поединка у питерского «Автомобилиста». Против питерцев у ребят Сергея Доперта, что называется, прорезалась подача, которая стала козырем в игре на победу. Потому не удивительно, что и против «Искры» можно было ожидать игру на козырях.

Но сначала все же пришлось удивиться тому, что "Ярославич" первый сет провел как бы держа козыри в рукаве, не выкладывая на игровой пол. Выглядело это так, будто "Ярославич" присматривается к противнику. Под этим «присмотром» одинцовские чувствовали себя вольготно, особенно в атаках, в чем у них все удачно получалось в таких условиях.

Рекогносцировка расклада сил завершилась вместе с первым сетом, а второй начался с предъявления ярославцами козыря, с которого и начинается волейбол, - подачи. Это уже далее следуют прием, передача, атака и блок. Сначала подача. И если эта подача такова, что после нее сразу «отрубаются» все продолжения, то это получается тот самый брейковый мяч, который и дает решающий перевес в счете. Одними своими съемами выиграть не получится.

И вот «Искра» против козырей "Ярославича" так и могла найти джокера. В отличие от матча ярославцев с «Автомобилистом», где у наших Иван Пискарев и Алексей Сакеев не особо напрягали принимающих соперника, против «Искры» уже все наши игроки подачами ставили соперников в тупик. Правда, Пискарев по-прежнему отдавал приоритет «планерам», однако так искусно менял стиль подач, что тоже заработал не одну пару эйсов.

Но все же решающий момент для коренного поворота в ходе матча был создан не подачей, а яростной защитой при счете 16:15 во втором сете. Ярославцы с такой яростью цеплялись за «мертвые» мяч, что четыре атаки соперников подряд отбили и вырвали такое важное очко – 17:15. Как там ложился под мячи наш либеро Илья Еличев, надо было видеть. И не только он один бился, как лев.

С этого выигранного мяча ярославцы уже почувствовали, что называется, запах крови. И хотя в концовку входили, проигрывая 18:20, неберущиеся подачи Виталия Дикарева и эйсы Сергея Локтионова оставили сет за "Ярославичем".

Похоже, даже «Искре» стало что-то ясно, потому игра у соперников разладилась, а "Ярославич" просто сметал их с дороги – 6:2,..8:3,..11:5,..13:5,…17:8. Настоящий погром! А ведь два дня назад "Ярославич" им проиграл.

На «козырной» волне "Ярославич" и далее не упускал инициативу, не давая соперникам очухаться, не смотря на все их попытки. Наконец, в 4-м сете Локтионов уже отлаженными силовыми подачами довел наш перевес до восьми матчболов, а Пискарев при съеме второй из них реализовал победной точкой.

Теперь у "Ярославича" стало 10 побед и 31 очко, что существенно повышает шансы в дальнейшей борьбе.

"Ярославич" - "Искра" - 3:1 (20:25, 25:23, 25:16, 25:18)

ИСТОЧНИК KP.RU