"Подвал завален мусором и вещами". УК очистила подвал дома в Ярославле только после вмешательства жилинспекции

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:25:17+03:00

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В управляющую компани, в ведение которой находится дом на улице Свободы в Ярославле, жильцы этого дома обращались много раз. Ярославцы просили очистить от хлама подвал их дома, но УК на просьбы не реагировала. Тогда люди обратились за помощью в департамент государственного жилищного надзора по Ярославской области.

- -Обращаемся к вам с жалобой на действия УК. Подвал дома завален большим количеством вещей и мусором… Несмотря на многократные обращения, Управдом так и не привел подвал в надлежащее состояние…, - говорилось в обращении.

Выездная проверка сотрудников ведомства эту информацию подтвердила. Инспекторы зафиксировали ненадлежащее состояние грунтового пола, электрики, вентканалов и продухов в подвальном помещении. УК было выдано предписание об устранении нарушений и только после этого их действительно устранили.

- Сотрудники управляющих компаний прекрасно осведомлены об опасностях, которыми грозит содержание в ненадлежащем состоянии подвалов домов. Именно они должны следить за состоянием подвальных помещений. Мы же, со своей стороны, продолжаем контролировать, что бы УК своевременно и качественно исполняли свои непосредственные обязанности перед

жителями вверенных им домов, - пояснил и.о. руководителя департамента госжилнадзора Давид Бараташвили.

Подать жалобу в департамент можно в том случае, если управляющая компания многократно игнорировала ваши просьбы привести общедомовое имущество в порядок. Подробную инструкцию, как составить обращение, можно найти на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU