При пожаре в квартире на улице Гоголя в Ярославле пострадала женщина

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:05:55+03:00

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Огонь в квартире в доме №3 на улице Гоголя в Ярославле полыхнул около половины шестого утра.

По данным ГУ МЧС России по Ярославской области, горела квартира на 5-м этаже многоквартирного дома. Задействовано 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь был ликвидирован в 7.28, уничтожена квартира на площади 30 квадратных метров.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства, однако, очевидцы говорят, что пожарные спасли четырех человек, один из них был госпитализирован в больницу. В группе "Жесть Ярославля" ВКонтакте комментаторы утверждают, что пострадавшая женщина - хозяйка той самой квартиры, где и начался пожар.

Выдвигаются и разные причины возгорания. Одна из них - взрыв газовой колонки. Официально о том, почему загорелась квартира, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU