2020-02-29T13:10:54+03:00
Спорт

На старт! В Рыбинске начался XIII международный Ростех Деминский лыжный марафон

На золотую марафонскую дистанцию вышли более двух тысяч спортсменов
Полина Вачнадзе
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На главную гонку вышли более 2 тысяч участников. ФОТО: администрация РыбинскаНа главную гонку вышли более 2 тысяч участников. ФОТО: администрация Рыбинска
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Сегодня, 29 февраля, в Центре лыжного спорта Демино открылся международный лыжный марафон. Его долго ждали и к нему долго готовились: бесснежная зима и плюсовые температуры потребовали от организаторов титанических усилий для сохранения трассы.

Чтобы марафон состоялся, трудились более 200 волонтеров. Они собирали снег с полей, стадиона, склонов и укладывала его на трассу. В том числе и вручную, при помощи лопат.

И вот он - долгожданный звук стартового пистолета. На золотую марафонскую дистанцию устремились более двух тысяч участников . Здесь - представители 60 регионов нашей страны и 18 стран мира. Финляндия, Норвегия, Чехия, Словения, Франция, Италия, Австрия, Германия, Швейцария, Япония, Эстония, Белоруссия, Казахстан, Швеция, Великобритания, Украина, Австралия и Россия.

Волнами по 300 человек устремились спортсмены по трассе. Первыми пошли победители и призеры Олимпийских игр, "Легенды марафона" - финишеры минимум 11 деминских гонок подряд.

В прошлом году победителем 50-клометровой гонки стал Константин Главатских из Удмуртии. Он прошел трассу за 1 час 52 минуты. Абсолютным рекордсменом Деминского лыжного марафона является Евгений Дементьев. 1 час 45 минут потребовалось олимпийскому чемпиону по дуатлону, чтобы дойти до финиша. Этот рекорд установлен в 2016 году и еще не побит. Имя победителя 2020 года мы узнаем совсем скоро. Кстати, первые финишировавшие получат неплохой денежный приз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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