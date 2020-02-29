В Ярославской области поймали серийного магазинного вора

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:38:58+03:00

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В Угличе полицейские задержали серийного вора. По версии следствия, молодой человек под покровом темноты проникал в сетевые магазины. Делал он это разными способами, например, в одной из торговых точек вскрыл окно. Еда и другие товары вора особо не интересовали:

уносил он всегда только алкоголь и табачную продукцию. Общая сумма ущерба по всем магазинам составила порядка 70 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Если вы стали свидетелем преступления или правонарушения, при первой же возможности сообщите об этом в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию можно, набрав номер «02», с сотового - «102».

ИСТОЧНИК KP.RU