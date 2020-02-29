В Ярославской области поймали серийного магазинного вора
В Угличе полицейские задержали серийного вора. По версии следствия, молодой человек под покровом темноты проникал в сетевые магазины. Делал он это разными способами, например, в одной из торговых точек вскрыл окно. Еда и другие товары вора особо не интересовали:
уносил он всегда только алкоголь и табачную продукцию. Общая сумма ущерба по всем магазинам составила порядка 70 тысяч рублей.
- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Если вы стали свидетелем преступления или правонарушения, при первой же возможности сообщите об этом в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.
Вызвать полицию можно, набрав номер «02», с сотового - «102».
ИСТОЧНИК KP.RU