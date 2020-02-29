В Ярославле в ночном ДТП пострадали пять человек

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:30:58+03:00

Водитель одной из машин был пьян

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ДТП у дома №20 на улице Наумова в Ярославле произошло около 2 часов ночи 29 февраля. Столкнулись автомобили "Рено", которым управлял 30-летний мужчина, и "Киа", под управлением 28-летнего мужчины.

- В больницу с травмами были доставлены водители машин, они оба нуждаются в госпитализации, а также пассажиры "Рено": женщины 22 и 29 лет, и пассажирка "Киа" 1988 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Двух женщин отпустили лечиться домой, одна продолжит лечение в больнице.

Медицинское освидетельствование установило, что водитель одной из иномарок, а именно "Рено", в момент аварии был пьян. Составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU