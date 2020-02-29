В Ярославле проверили, как работают и отдыхают водители автобусов

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:41:49+03:00

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Проверяли водителей автобусов на конечной остановке у ТЦ Ярославский Вернисаж". Сотрудников ГИБДД в этот раз интересовало соблюдение транспортниками режима труда и отдыха.

- Водители в уставшем состоянии садятся за руль, снижается скорость реакции, особенно необходимая при непростых дорожных ситуациях, - пояснила начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Ярославля Наталья Ильина.

С начала года в областном центре выявлено девять случаев нарушения режима. Не обошлось без них и при этой проверке: в то время, когда у водителей должен был быть обед, они продолжали перевозить пассажиров. Сотрудники ГИБДД поймали троих голодных, но работящих водителя. А тем временем, такое правонарушение наказывается штрафом - до 3 тысяч рублей для водителей и до 50 тысяч - для работодателей, не обеспечивающих соблюдение режима.

Рабочая смена водителя должна длиться девять часов, не позднее чем через четыре часа необходим перерыв на отдых не менее 15 минут. Для контроля времени нахождения водителя за рулем обязательно применение тахографа - специального прибора учета, контролирующего общее время управления транспортным средством, время отдыха и дальность пробега.

ИСТОЧНИК KP.RU