2020-02-29T10:08:14+03:00
Общество

Ярославец вез жену в роддом, а его преследовали сотрудники ГИБДД

В роддом женщина не успела - ребенок родился в машине
Полина Вачнадзе
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Как рассказали в Управлении ГИБДД, счастливому отцу даже не стали выписывать штраф.Как рассказали в Управлении ГИБДД, счастливому отцу даже не стали выписывать штраф.Фото: Евгения ГУСЕВА
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История, которая приключилась в Ярославле в ночь с 25 на 26 февраля достойна кинематографа. Тут и полицейская погоня, и любовь, и счастливый финал.

Сотрудники ГИБДД, патрулировавшие Брагино, заметили подозрительную машину, которая на большой скорости стартанула из двора. Полицейские пытались остановить автомобиль, подавали сигналы водителю, но тот ни на что не реагировал и продолжал гнать, при этом показывая в окно какие-то странные знаки.

Притормозил мужчина только у ворот Перинатального центра. Сотрудники госавтоинспекции подбежали к авто и увидели, что там находится женщина, которая вот-вот родит. Тут-то и стала понятна причина бешеной спешки водителя. Супруг очень волновался за жену и будущего ребенка.

Из-за позднего времени ворота родильного дома были закрыты. Полицейские побежали искать врачей, а когда вернулись обратно с медиками, оказалось, что ребенок уже появился на свет. Женщина родила девочку. Мать и дочь госпитализировали.

Как рассказали в Управлении ГИБДД, счастливому отцу даже не стали выписывать штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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