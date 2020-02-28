Ярославец вез жену в роддом, а его преследовали сотрудники ГИБДД
История, которая приключилась в Ярославле в ночь с 25 на 26 февраля достойна кинематографа. Тут и полицейская погоня, и любовь, и счастливый финал.
Сотрудники ГИБДД, патрулировавшие Брагино, заметили подозрительную машину, которая на большой скорости стартанула из двора. Полицейские пытались остановить автомобиль, подавали сигналы водителю, но тот ни на что не реагировал и продолжал гнать, при этом показывая в окно какие-то странные знаки.
Притормозил мужчина только у ворот Перинатального центра. Сотрудники госавтоинспекции подбежали к авто и увидели, что там находится женщина, которая вот-вот родит. Тут-то и стала понятна причина бешеной спешки водителя. Супруг очень волновался за жену и будущего ребенка.
Из-за позднего времени ворота родильного дома были закрыты. Полицейские побежали искать врачей, а когда вернулись обратно с медиками, оказалось, что ребенок уже появился на свет. Женщина родила девочку. Мать и дочь госпитализировали.
Как рассказали в Управлении ГИБДД, счастливому отцу даже не стали выписывать штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU