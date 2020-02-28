Первая победа тренера Сергея Доперта

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:36:23+03:00

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Удивительно сложился для нового наставника «Ярославича» Сергея Доперта второй матч 7-го тура, проходящего в Муроме, где хозяином площадки является клуб «Владимир». Мало того, что наставником «Владимира» является некогда партнер Доперта по выступлениям за ярославский «Нефтяник» Денис Гаркушенко, так и площадка в Муроме какую-то магию может излучать.

Вот в игре «Ярославича» с питерским «Автомобилистом» магия проявлялась только на одной половине площадки. Команда, начинавшая сет с этой стороны, обязательно оставляла сет за собой.

Причем, внешне обе команды были как бы равны по силам. Первый сет шел с переменным успехом. То одни выходили вперед, то другие. Однако начинавшие на фартовой стороне питерцы взяли удачу в самой концовке при счете 23:23. Обе атаки ярославцев были неудачны.

Но стоило поменяться сторонами, как на «Ярославич» фарт дождем посыпался. Хотя для этого хватило того, что подача у ярославцев полетела. Практически вся шестерка игроков «Ярославича» разбивала питерскую защиту. Счет рос как бы в одну сторону – 8:3, 10:3, 12:5, 19:10. Сколько эйсов набили за один сет, даже не сказать точно. Пожалуй, только у Ивана Пискарева не было силовой подачи, а Сергей Локтионов, Рафаэл Мигел, Виталий Дикарев, Владислав Желтов и вернувшийся в «основу» связующий Алексей Сакеев просто затерзали соперников.

И опять 25! Сменили сторону площадки и… Снова фарт пропал. Игра пошла со скрипом, хотя настрой у команды был на должном уровне. Чего стоит один розыгрыш при счете 12:13. Четыре раза наши парни вытаскивали безнадежные мячи, но все-таки добыли важное очко. Как с разгона пошла подача у Дикарева, позволившая испортить питерцам прием, а нашим удачно ставить блок – 16:13. Вот с этого места застопорилось. И у самих прием разладился, а атаки пошли мимо.

Короче, словно расчет был на фартовую сторону площадки. Но на этот раз фарт сработал у наших только в самой концовке. В середине сета «заскрипело» у Ивана Пискарева при счете 15:13. Ивана вывели на атаку на дырявый блок, но наш капитан решил обхитрить соперников и прокинул мяч мимо блока, но в аут. Неудача привела к проигрышу еще пары мячей. Пришлось начинать погоню, которая, к счастью, быстро удалась. Концовка под знаком фарта тоже удалась.

А дальше был заново розыгрыш сторон, и «Ярославич» начинал сет на фартовой, что с первых мячей заработало – 3:1,…7:3,…9:4… И хотя смена сторон могла бы испортить фарт, но тут, как в поговорке «Кто первый, того и тапки». В смысле – фарт. В концовке в ярославцев было четыре матч-бола. Для первой победы Сергея Доперта на посту главного тренера «Ярославича» команде хватило двух.

"Ярославич" - "Автомобилист"(Санкт-Петербург) - 3:2 (23:25, 25:14, 21:25, 25:23, 15:11)

ИСТОЧНИК KP.RU