Мэр Ярославля обещал помочь жителям центра города

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:37:34+03:00

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Во дворе дома №91 на Республиканской сделали освещение, а у дома №4а в Мукомольном переулке опилил деревья. Об этом на прошлой неделе просили Владимира Волкова жители центра города. Тогда мэр прошел по дворам и поручил профильным ведомствам исправить ситуацию.

- В течение недели нужно сделать освещение и опилить деревья, люди не должны испытывать неудобства, - сказал Владимир Волков.

Жителям домов в Мукомольном переулке мешали деревья. Они перекрывали свет. Сегодня убрали ветки, которые задевали окна и балконы, а также спилили одно дерево: оно лежало на проводах.

Жителей Республиканской беспокоило отсутствие освещения. Здесь было страшно ходить по вечерам и отпускать детей на улицу одних. За неделю установили недостающие фонари и починили неработавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU