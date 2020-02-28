2020-02-28T11:47:40+03:00
Спорт

Победители 50-километровой лыжной гонки в Демино получат миллион рублей

На главный старт соревнования выйдет более 2 тысяч участников
Полина Вачнадзе
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Призовой фонд - 1 миллион рублей. ФОТО: пресс-служба Ростех Деминского лыжного марафонаПризовой фонд - 1 миллион рублей. ФОТО: пресс-служба Ростех Деминского лыжного марафона
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По многолетней традиции денежные призы получат первые шесть победителей в абсолюте среди мужчин и среди женщин, а также следующая тройка финишеров. Уже известно, что на старт 50-километровой, главной, гонки соревнований выйдет более 2 тысяч участников, как профессиональных спортсменов, так и любителей это зимнего вида спорта.

Призовой фонд, предоставленный Госкорпорацией Ростех, будет распределен следующим образом. Победители золотой гонки, как мужчины, так и женщины, получат по 200 тысяч рублей, серебряные призеры - по 100 тысяч, а пришедшие на финиш третьими - по 75 тысяч рублей.

Призы для следующих трех мест составят: 50 тысяч рублей - за четвертое место, 30 тысяч - за пятое и 15 тысяч - за шестое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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