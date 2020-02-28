Семья из Рыбинска, задолжавшая 400 тысяч рублей, чуть не лишилась квартиры
Семья из Рыбинска набрала кредитов в разных банках, а вот возвращать их не спешила. Общая сумма долга составила 400 тысяч рублей.
Рыбинцев сначала предупреждали по-хорошему, потом судебные приставы запретили им выезд за границу. Но это не подействовало. Муж и жена "зашевелились" лишь тогда, когда возникла угроза лишиться жилья.
- Супруги являются владельцами квартиры площадью 76,4 квадратных метра. После того, как был составлен акт описи и ареста жилплощади, и началась подготовка к реализации недвижимости, должники в кратчайшие сроки нашли денежные средства и погасила задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
Приставы перечислили деньги банкам. Все исполнительные производства в отношении рыбинцев прекратили, арестованное имущество вернули.
ИСТОЧНИК KP.RU