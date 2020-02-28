Причиной потопа на Орждоникидзе в Ярославле стала самовольная врезка
Вчера, 27 февраля, в Ярославле затопило улицу Серго Орджоникидзе. Автовладельцы, на свой страх и риск, пробирались сквозь пучину вод.
Чуть позже мэрия Ярославля пояснила, что стало причиной потопа.
- В водопровод диаметром 300 мм, который принадлежит "Ярославльводоканалу", была осуществлена попытка самовольной врезки. Из-за незаконны действий трубу повредили. В результате аварии оказались затоплена территория вокруг близлежащих домов: от дома №7 по Орджоникидзе до улицы Красноборской, - сообщили в ведомстве.
"Ярославльводоканал" отреагировал довольно быстро. На место выехали аварийные бригады и перекрыли поврежденный участок.
Воду в дома заолжан тоже вернули оперативно, правда, без воды на какое-то время осталось административное здание - именно его и собирались незаконно подключить к трубе.
ИСТОЧНИК KP.RU