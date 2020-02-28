Причиной потопа на Орждоникидзе в Ярославле стала самовольная врезка

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:22:49+03:00

Водители пробирались по воде на свой страх и риск. ФОТО: Подслушано в Ярославле ВКонтакте

Об этом рассказали в мэрии города

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Вчера, 27 февраля, в Ярославле затопило улицу Серго Орджоникидзе. Автовладельцы, на свой страх и риск, пробирались сквозь пучину вод.

Чуть позже мэрия Ярославля пояснила, что стало причиной потопа.

- В водопровод диаметром 300 мм, который принадлежит "Ярославльводоканалу", была осуществлена попытка самовольной врезки. Из-за незаконны действий трубу повредили. В результате аварии оказались затоплена территория вокруг близлежащих домов: от дома №7 по Орджоникидзе до улицы Красноборской, - сообщили в ведомстве.

"Ярославльводоканал" отреагировал довольно быстро. На место выехали аварийные бригады и перекрыли поврежденный участок.

Воду в дома заолжан тоже вернули оперативно, правда, без воды на какое-то время осталось административное здание - именно его и собирались незаконно подключить к трубе.

ИСТОЧНИК KP.RU