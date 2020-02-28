Житель Ярославской области сходил в ресторан, но счет решил не оплачивать

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:56:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Переславля-Залесского завершила расследование в отношении мужчины, который не заплатил по счету в двух ресторанах. Сотрудники местного кафе и ресторана обратились в полицию с заявлением. Они сообщили, что к ним пришел неизвестный мужчина, заказал еду и алкоголь, после чего скрылся, не оплатив счет. Наел и напил мошенник на 10 тысяч рублей. Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный, ранее судимый мужчина. Он признал свою вину и рассказал, что изначально не планировал оплачивать заказы.

- Расследование уголовного дела завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU