28 Февр. 2020 2020-02-28T10:06:23+03:00

В Ярославской области водитель сбил пешехода, который передвигался по дороге Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В четверг, 27 февраля, около 20.35 в селе Никитская в Переславском районе произошло ДТП.

По предварительной информации, 57-летний водитель «Шкоды» сбил пешехода, который шел по проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Будьте внимательны. Переходите дорогу в только в положенных местах, не передвигайтесь по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU