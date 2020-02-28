В Ярославской области водитель сбил пешехода
Пострадавший скончался на месте
В Ярославской области водитель сбил пешехода, который передвигался по дорогеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 27 февраля, около 20.35 в селе Никитская в Переславском районе произошло ДТП.
По предварительной информации, 57-летний водитель «Шкоды» сбил пешехода, который шел по проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался.
- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
Будьте внимательны. Переходите дорогу в только в положенных местах, не передвигайтесь по проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU