Ростех предоставит призы для победителей Деминского марафона
Вот уже несколько лет Ростех старается поддерживать Деминский лыжный марафона, а также является генеральным спонсором соревнований. В 2020 году сумма составила миллион рублей.
- По многолетней традиции денежные призы получит первые шесть победителей в абсолюте среди мужчин и среди женщин, а также следующая тройка финишеров, - рассказали в пресс-службе Ростеха Деминского марафона.
Победители золотой гонки у мужчин и женщин получат по 200 тысяч рублей, занявшие вторые места – по 100 тысяч, финишировавшие третьими – 75 тысяч. Призы для следующих трех мест составят: за четвертое место - 50 тысяч, за пятое – 30 и за шестое – 15 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU