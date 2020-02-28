Ростех предоставит призы для победителей Деминского марафона

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:43:25+03:00

Победители золотой гонки у мужчин и женщин получат по 200 тысяч рублей, занявшие вторые места – по 100 тысяч, финишировавшие третьими – 75 тысяч. Фото: пресс-служба Ростеха Деминского марафона.

По многолетней традиции денежные призы получит первые шесть победителей в абсолюте

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Вот уже несколько лет Ростех старается поддерживать Деминский лыжный марафона, а также является генеральным спонсором соревнований. В 2020 году сумма составила миллион рублей.

- По многолетней традиции денежные призы получит первые шесть победителей в абсолюте среди мужчин и среди женщин, а также следующая тройка финишеров, - рассказали в пресс-службе Ростеха Деминского марафона.

Победители золотой гонки у мужчин и женщин получат по 200 тысяч рублей, занявшие вторые места – по 100 тысяч, финишировавшие третьими – 75 тысяч. Призы для следующих трех мест составят: за четвертое место - 50 тысяч, за пятое – 30 и за шестое – 15 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU