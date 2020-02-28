«Шинник» на Кипре без игры занял 3-е место в Кубке ФНЛ

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:43:41+03:00

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Довольно редкий случай для нынешнего российского футбола произошел в финальной части про ходящего на Кипре Кубка ФНЛ. В четверг была запланирована игра за 3-е место между клубами, проигравшими полуфиналы. В этой игре должны были сойтись «Шинник» и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Однако болельщики, настроившиеся посмотреть этот матч, были разочарованы официальным сообщение от организаторов Кубка ФНЛ.

Матч «Шинник» - «КАМАЗ» не состоится К сожалению, в связи с тем, что команда «КАМАЗ» не сумела запланировать вылет со сбора на более поздний срок, Футбольная Национальная лига вынуждена отменить намеченный на 27 февраля матч за 3-е место Олимп-Кубка ФНЛ, в котором челнинцы должны были сыграть с «Шинником». Организаторы приносят свои извинения болельщикам обеих команд и надеются, что в будущем клуб из Набережных Челнов будет более уважительно относиться к турнирам, в которых планирует принять участие, и их организаторам. Из сообщения остается абсолютно не ясно, чем все закончилось. Видимо, «КАМАЗ», не дожидаясь игры, улетел к себе домой. То есть, не явился на игру. По любому футбольному регламенту, за неявку команде присуждается техническое поражение, однако об этом ничего не сказано. Вопрос тут достаточно важный, поскольку за 3-е место на Кубке ФНЛ полагаются определенные призовые, а в сообщении не указано, что «Шинник» стал третьим призером.

Однако по другим источникам информации удалось установить, что «КАМАЗу» все-таки присуждено техническое поражение – 0:3. Таким образом, команда «Михалыча» без игры завоевала 3-е место

ИСТОЧНИК KP.RU