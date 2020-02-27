Оставшись без Ноздрина, «Ярославич» крепче не стал

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:39:46+03:00

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Лет 20 назад «Искра» из подмосковного Одинцово представляла собой одну из сильнейших команд мужского волейбола России. Но времена меняются, а солидные спонсоры уходят. Теперь удел для «Искры» - чемпионат в более низких лигах. Всё-таки школа одинцовского волейбола видна и сейчас, хотя лучшие ее игроки уже в других клубах отрабатывают свой хлеб. Но и в игре с «Ярославичем» у «Искры» было видно главное. Ее атаки были, как правило, более акцентированные, чтобы надежнее добывать очки.

В каждом сете ярославцы неизменно оказывались в роли догоняющих. Отчасти такое можно объяснить тем, что перед выездом в Муром на 7-й тур чемпионата у «Ярославича» сменился главный тренер. Весь сезон руководивший игрой команды Андрей Ноздрин по соглашению с руководством клуба оставил свой пост. Обязанности главного тренера пока возложены на Сергея Доперта. Не исключено, что эта смена как-то отразилась на наших волейболистах.

Причем, как отразилась. К концовке 1-го сета ярославцы, ни в чем не уступавшие одинцовским, сумели достать соперников и даже вырвались вперед – 19:18. К тому же, наши ребята уже нащупали слабинку «Искры» в приеме силовых подач. Надо было это использовать. Но тут у наших ребят что-то не стало получаться и сет был упущен.

Казалось, что во втором сете ярославцы прибавят, тем более что и на блоке у ДИкарева и Желтова неплохо получалось накрывать 1-ый темп «Искры». В защите тоже наши отрабатывали прилично. Но вот с атакой было не очень. Конечно, азартен был Рафаел Мигел, но на него наш связующий Михаил Вышников начал столько «грузить», что посыпались ошибки. И вновь почти достали «Искру», но не превзошли в концовке Ну а третий сет сразу пошел как бы под откос. – 3:8. Хоть и удалось героически догнать и превзойти одинцовских – 13:11, но это обернулось новым провалом. Причем, из-за травмы пришлось заменить Мигела, после чего про игру на равных уже можно было не говорить. «Искра» (Московская обл) – «Ярославич» - 3:0(25:23; 25:23;25:20)

ИСТОЧНИК KP.RU