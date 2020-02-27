2020-02-27T18:54:01+03:00
Общество

В Ярославской области прокуратура забрала права у алкозависимого водителя

У мужчины было водительское удостоверение с разными категориями
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчина с 2002 года состоит под диспансерным наблюдением.Мужчина с 2002 года состоит под диспансерным наблюдением.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Ярославской области провела проверку в сфере безопасности дорожного движения. Ее целью было выявление водителей с медицинскими ограничениями, которые при этом имеют действующие водительские права.

- Установлено, что 40-летний житель района с 2002 года состоит под диспансерным наблюдением в Даниловской центральной районной больнице с синдромом зависимости от алкоголя, - При этом у мужчины есть водительское удостоверение с разными категориями, срок действия которого не истек.

Прокуратура обратилась в суд с административным иском о признании водительских прав недействительными. Фемида требование удовлетворила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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