В Ярославской области может быть открыт центр хирургической амбулаторной и стационарной помощи для больних диабетом

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:50:32+03:00

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Сейчас в Ярославской области 50 тысяч человек больны сахарным диабетом, ежегодно их число увеличивается на 10%. Но при этом удалось снизить смертность от этого заболевания на 41 процент.

- Для улучшения оказания помощи больным сахарным диабетом с синдромом диабетической стопы целесообразно организовать единый центр хирургической амбулаторной и стационарной помощи, - сказала главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения и фармации региона Мария Яновская.

Из-за роста заболевших увеличивается и финансовая нагрузка на бюджет по статье "закупка лекарств". Потребность только в инсулине выросла на 14,5 миллиона рублей. В 2019 году из федерального бюджета на лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом было выделено 76,8 миллиона рублей, из регионального – 210,2 миллиона рублей, что на 6,3 миллиона рублей больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU