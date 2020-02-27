В Ярославской области может быть открыт центр хирургической амбулаторной и стационарной помощи для больних диабетом
Сейчас в Ярославской области 50 тысяч человек больны сахарным диабетом, ежегодно их число увеличивается на 10%. Но при этом удалось снизить смертность от этого заболевания на 41 процент.
- Для улучшения оказания помощи больным сахарным диабетом с синдромом диабетической стопы целесообразно организовать единый центр хирургической амбулаторной и стационарной помощи, - сказала главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения и фармации региона Мария Яновская.
Из-за роста заболевших увеличивается и финансовая нагрузка на бюджет по статье "закупка лекарств". Потребность только в инсулине выросла на 14,5 миллиона рублей. В 2019 году из федерального бюджета на лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом было выделено 76,8 миллиона рублей, из регионального – 210,2 миллиона рублей, что на 6,3 миллиона рублей больше, чем в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU