Ярославская молодежь пела о мире, дружбе, России

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:23:28+03:00

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- В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это действительно очень зрелищное и массовое мероприятие. Ребятам из различных образовательных учреждений представлена возможность выступить перед ветеранами, проявить свои таланты и напомнить всем нам еще раз о героическом подвиге, который совершил советский народ в борьбе с фашизмом, - отметил начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита. В фестивале приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. В жюри вошли представители ветеранских организаций и педагоги колледжа культуры. - Ребята поют о мире, о дружбе, о России. В этом году на фестиваль заявки подало очень много участников. Нас радует, что патриотическая и военная тема привлекает молодежь и находит отражение в творчестве, - рассказал организатор фестиваля, директор учреждения социального обслуживания подростков и молодежи «Красный перевал-1» Максим Кутейников. В конкурсе приняли участие 46 ребят. Весь репертуар был разделен на две песенные номинации: военно-патриотическая и гражданско-патриотическая. Отдельно оценивались дуэты, трио и ансамбли. Авторы лучших номеров будут приглашены для выступления 9 мая перед стартом движения колонны Бессмертного полка.

ИСТОЧНИК KP.RU