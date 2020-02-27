2020-02-27T10:46:27+03:00
Происшествия

У жителя Рыбинска изъяли огнестрельное оружие

Мужчина нашел винтовку и решил оставить ее у себя
Светлана Крутикова
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У жителя Рыбинска нашли винтовку и патроныУ жителя Рыбинска нашли винтовку и патроныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе оперативных мероприятий полиция Рыбинска нашла у местного жителя винтовку и 30 патронов к ней. Оружие изъяли. Подозреваемый во всем признался. Он рассказал, что нашел винтовку и патроны на участке, который купила его родственница, и решил оставить их у себя.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За незаконное хранение огнестрельного оружия предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Полиция напоминает, что при добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сдающий освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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