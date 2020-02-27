В Ярославской области мужчина пытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:06:34+03:00

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Сотрудники магазина в Ростовском районе обратились в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина пытался оплатить покупки поддельной пятитысячной купюрой. Полиция установила подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Московской области. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Как выяснило следствие, мужчина заказал фальшивые деньги через Интернет и решил расплатиться ими в магазине. По данному факту возбудили уголовное дело и заключили подозреваемого под стражу. Сейчас проверяют его причастность к другим случаям сбыта поддельных купюр в нашем регионе.

- За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU