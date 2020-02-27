2020-02-27T09:35:25+03:00
Происшествия

В Тутаевском районе легковушка столкнулась с МАЗом

Есть пострадавшие
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В среду, 26 февраля, в 17.15 на 43 километре дороги «Ярославль-Рыбинск» в Тутаевском районе ВАЗ 111830 столкнулся с грузовиком МАЗ, который ехал по встречному направлению. За рулем легковушки находилась 53-летняя женщина. Врачи скорой помощи госпитализировали ее с травмами.

– На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Будьте внимательны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, дистанцию, боковые интервалы, а также избегайте резкого торможения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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