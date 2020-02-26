Комментировать лыжный марафон под Рыбинском вновь будет Андрей Арих

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:26:02+03:00

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Комментатор Олимпийских игр, ведущих престижных спортивных соревнований Андрей Арих вновь приедет в Рыбинск, чтобы из самого центра событий комментировать золотую гонку XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона. Два года подряд он уже становился "официальным голосом" деминской лыжной гонки.

- Андрей наш давний друг и партнер, вот уже третий год деминский лыжный марафон не обходится без его участия, а дружба началась с 2015 года с проведения Этап Кубка мира по лыжным гонкам. Вот и сейчас в его плотном рабочем графике важное место занимает Демино, - сказал директор СНП «Деминские марафоны» Александр Игнатьев.

Андрей Арих – спортивный журналист, автор сотен статей в различных изданиях и соавтор книги о легенде спорта. Выступает в качестве комментатора и ведущего крупнейших массовых спортивных мероприятий – Олимпиад и чемпионатов мира.

Трансляция гонки с комментариями Андрея Ариха будет доступна на сайте www.deminom.ru, а также на сайте международной федерации лыжных марафонов www.worldloppet.com.

ИСТОЧНИК KP.RU