В Ярославле поймали злоумышленников, которые зарабатывали деньги, инсценируя ДТП
Ярославские полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой". Подозреваемые - ярославцы в возрасте от 27 до 30 лет. По версии следствия, они инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а потом получали от страховых компаний деньги за поврежденные автомобили.
- Виновники ДТП обычно передвигались на недорогих машинах отечественного производства. Полученные страховые возмещения по фактам аварий участники инсценировок делили между собой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
На данный момент оперативниками установлено три похожих эпизода. На этих ДТП ярославцы, считают полицейские, заработали около полумиллиона рублей.
Сейчас устанавливается причастность задержанных мужчин к совершению других преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU