В Ярославле поймали злоумышленников, которые зарабатывали деньги, инсценируя ДТП

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:25:33+03:00

На инсценировках ДТП ярославцы заработали около полумиллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям

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Ярославские полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой". Подозреваемые - ярославцы в возрасте от 27 до 30 лет. По версии следствия, они инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а потом получали от страховых компаний деньги за поврежденные автомобили.

- Виновники ДТП обычно передвигались на недорогих машинах отечественного производства. Полученные страховые возмещения по фактам аварий участники инсценировок делили между собой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

На данный момент оперативниками установлено три похожих эпизода. На этих ДТП ярославцы, считают полицейские, заработали около полумиллиона рублей.

Сейчас устанавливается причастность задержанных мужчин к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU