2020-02-26T09:09:03+03:00
Спорт

В Ярославле проходит Кубок России по прыжкам на батуте

Соревнования такого уровня у нас впервые
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Соревнования продлятся до 27 февраля.Соревнования продлятся до 27 февраля.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Вчера, 25 февраля, в Ярославле начались всероссийские соревнования "Надежды России" и Кубок России по прыжкам на батуте. Первые соревнования - отборочные на первенство страны, а результаты Кубка повлияют на то, что кто поедет на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио.

Состязания подобного уровня в ярославском батутном центре проводятся первые. Сюда приехали более 400 спортсменов из 35 регионов России, в том числе из республик Адыгея, Башкортостан и Татарстан, Хабаровского, Ставропольского и Приморского краев, Иркутской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Участие в турнире принимают лучшие спортсмены, среди которых действующие чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр.

- Для меня участие в сегодняшних соревнованиях - это подготовительный этап к чемпионату Европы. В этом виде спорта я с самого детства, тренируюсь уже 15 лет. Соперники все очень сильные, подготовленные, со мной соревнуются также действующие чемпионы. Думаю, борьба будет интересной, - сказал участник из Ставрополя, победитель первенства мира по прыжкам на батуте Никита Ленин.

Спортсмены будут соревноваться в трех видах программ: в индивидуальных и синхронных

прыжках на батуте, прыжках на двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Соревнования продлятся до 27 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телефонные мошенники украли у двух ярославцев почти полмиллиона рублей
Комментировать лыжный марафон под Рыбинском вновь будет Андрей Арих
В Ярославской области осудили мужчину, задолжавшего отцу по алиментам
В Ярославской области начал работать проект "Яртранспорт On-Line"
Финансовая грамотность: как кешбэк помогает в планировании личного бюджета?
В Ярославской области 19-летний парень украл из чужой квартиры 150 тысяч
В Ярославле директор Фонда обязательного медицинского страхования ушел со своего поста
В Ярославле поймали злоумышленников, которые зарабатывали деньги, инсценируя ДТП
В Ярославле проходит Кубок России по прыжкам на батуте
Прокуратура требует установить светофор на перекрестке в центре Ярославля
Победный гол дебютанта «бронепоезда»
Медведь из Ростовского района опасность для людей не представляет
Дом в Ярославле, где обвалился пласт штукатурки, жильцы обязаны приводить в порядок сами
Т-34, "катюша", "летающий танк Победы". Что смогут увидеть ярославцы 9 мая
В Рыбинске во время празднования масленицы состоится концерт кельтской музыки
На кладбище в Селифонтове завезут песок чтобы «поднять» могилы
Осторожно, медведь! В Ярославской области рано проснувшийся хищник может напасть на людей
Ярославская организация задолжала фирме из Удмуртии 6 тысяч евро
Как в Ярославле будут выплачиваться мартовские пенсии
В Ярославле задержали серийного вора, который «работал» в поликлиниках
В Ярославские колонии не дали переправить героин и «синтетику»
В Ярославской области горел пассажирский автобус
В Ярославле из-за бесхозной коробки снова эвакуировали посетителей торгового центра
В одном из дворов Ярославля жильцы устроили настоящую свалку
В Ярославской области реставрируют храм Богоявления на Острову
Ярославский уклонист от альтернативной гражданской службы пойдет под суд
Ярославские приставы арестовали 250 тысяч квадратов земли из-за долга в 56 миллионов рублей