В Ярославле проходит Кубок России по прыжкам на батуте

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:09:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 25 февраля, в Ярославле начались всероссийские соревнования "Надежды России" и Кубок России по прыжкам на батуте. Первые соревнования - отборочные на первенство страны, а результаты Кубка повлияют на то, что кто поедет на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио.

Состязания подобного уровня в ярославском батутном центре проводятся первые. Сюда приехали более 400 спортсменов из 35 регионов России, в том числе из республик Адыгея, Башкортостан и Татарстан, Хабаровского, Ставропольского и Приморского краев, Иркутской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Участие в турнире принимают лучшие спортсмены, среди которых действующие чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр.

- Для меня участие в сегодняшних соревнованиях - это подготовительный этап к чемпионату Европы. В этом виде спорта я с самого детства, тренируюсь уже 15 лет. Соперники все очень сильные, подготовленные, со мной соревнуются также действующие чемпионы. Думаю, борьба будет интересной, - сказал участник из Ставрополя, победитель первенства мира по прыжкам на батуте Никита Ленин.

Спортсмены будут соревноваться в трех видах программ: в индивидуальных и синхронных

прыжках на батуте, прыжках на двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Соревнования продлятся до 27 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU