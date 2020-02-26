Прокуратура требует установить светофор на перекрестке в центре Ярославля

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:48:58+03:00

За 2 года на перекрестке Собинова и Большой Октябрьской произошло 16 дорожно-транспортных происшествий Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2 года там произошло 16 ДТП

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Прокуратура Кировского района требует от мэрии Ярославля и ряда ведомств установить светофор на опасном перекрестке: пересечении улицы Большая Октябрьская и улицы Собинова.

Таким образом здесь хотят повысить безопасность дорожного движения. Установлено, что за два года - с 2017-го по 2019-ый - на перекрестке Собинова и Большой Октябрьской произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 13 столкновений автомобилей, два наезда на препятствие, а один раз здесь сбили пешехода.

- По результатам проверки прокуратурой района в Кировский суд Ярославля направлено исковое заявление о возложении на мэрию города и департамент городского хозяйства мэрии

обязанности установить светофор, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU