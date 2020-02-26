Победный гол дебютанта «бронепоезда»

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:24:43+03:00

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Игра с минским «Динамо» ровным счетом ничего не могла изменить с точки зрения турнирных раскладов. Минчане уже давно расстались с надеждами на попадание в плейофф., а наш «бронепоезд» не так давно точно определился со своей 6-ой позицией на решающий этап борьбы за Кубок Гагарина.

Тем не менее, этот матч наставник «бронепоезда» Майк Пелино не мог не использовать в плане примерки к играм на вылет. Кроме того, у машиниста «бронепоезда» еще есть возможность проверить в серьезном бою против соперника, который перед своими трибунами готов рвать и всё сметать на своем пути, чтобы себя показать в лучшем виде. Как известно, раненый зверь особенно опасен, так что битва ожидалась серьезная.

И надо сказать, что динамовцы дали настоящий бой «бронепоезду». Если судить по статистике, то минчане были более заряжены на борьбу и по броскам в створ ворот намного перебросали канониров «бронепоезда» - 28 против 23. Однако для нашего кипера Александра Лазушина это стало хорошим испытанием на прочность, которое он, надо признать, выдержал.

Но куда более важным стало то, что даже при заметном превосходстве минчан в агрессии им так и не удалось в этом матче вести в счете. Более того. Впереди постоянно были наши, а динамовцы всего раз смогли уравнять положение. При этом наши довольно удачно работали прессингом на чужой половине поля и именно так открыли счет. На 6-й минуте Егор Аверин на чужой синей линии слева отхватил у минчан шайбу и, как бы извиняясь перед Якубом Накладалом за отнятый гол в прошлой игре с «Авангардом», компенсировал Якубу голевой передачей. Правда, бросок у Якуба получился хитрющим, в «домик» защитнику. Вратарь тут просто не видел шайбу – 1:0

Минчане, все же, сумели быстро отыграться, но это было у них последним таким успехом, потому что перед самым перерывом Александр Свитов опять-таки слева прорвался в зону и в борьбе с защитниками выложил шайбу Павлу Кудрявцеву, который охотно пополнил свой снайперский счет – 2:1.

Второй период прошел в очень жесткой борьбе, с частыми удалениями. Однако реализовать «лишнего» никому не удалось. Забить тоже. Зато едва начался третий период блеснула наше второе звено, завершавшее игру в большинстве. Редко приходится видеть, как на двух защитников накатывают сразу четверо. Легкая распасовка Владимира Ткачева со Стефаном да Костой доставила шайбу опять на левый фланг Григорию Денисенко, который сумел поразить уже казалось бы закрытый вратарем ближний угол – 3:1.

Минск и тут не «выбросил белое полотенце» и вновь отыскал лазейку в «рамку» Лазушина, благо «бронепоезд» явно сбавил скорости. Но этим минчане только разозлили дебютанта «бронепоезда» Александра Дарьина. Парень впервые вышел на игру в составе «Локомотива», а сумел стать автором победного гола. В середине 3-го периода Александр вдоль левого (опять!) борта прорвался в зону, где пошел напролом прямо на ворота. Обыгрывать вратаря не было возможности, но в ближнем бою Александр не только опасно бросил, но еще и добить отбитую шайбу сумел – 4:2.

Этот гол Дарьина оказался победным, хотя команды еще по голу забили. Но последний гол Артема Ильенко, забитый на последних минутах в пустые ворота, стал лишь победной точкой. А победным считается гол, обеспечивший конечный перевес в счете. А это гол Дарьина. Браво, дебютант!

«Динамо» (Минск) –«Локомотив» - 3:5(1:2;0:0;2:3)

ИСТОЧНИК KP.RU